2019-11-09T14:23:41+03:00
Происшествия

В фитнес-клубе Мурманска умер 51-летний мужчина

Северянину вызвали скорую, но врачи не смогли его спасти
Наталья ЛОБАНОВА
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Во время занятий в спортзале мужчина почувствовал недомогание. Фото: vk.com/murmansk.regionВо время занятий в спортзале мужчина почувствовал недомогание. Фото: vk.com/murmansk.region
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Вчера в одном из фитнес-клубов в Мурманске произошло ЧП: умер один из его посетителей. Мужчине, занимавшемуся в спортзале, стало плохо. Северянину вызвали скорую, но врачи не успели его спасти.

-Вечером 8 ноября в спортивно-тренажерном зале одного из спортклубов Мурманска обнаружили тело 51-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Туда сразу же выехали следователи, чтобы для провести осмотр места происшествия, - пояснила “КПТатьяна Ковалева, старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Мурманской области. - По предварительным данным, во время занятий в спортзале мужчина почувствовал недомогание. Сотрудники фитнес-клуба вызвали бригаду скорой медицинской помощи, однако спасти мужчину не удалось.

В настоящее время следователи проводят проверку, чтобы установить причины и обстоятельства трагедии. Будет назначена судмедэкспертиза для выяснения причины смерти мужчины. По результатам проверки примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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