2019-11-08T13:23:11+03:00
Наука

Ученый-химик из Апатитов победила в международном конкурсе ЮНЕСКО

Галина Калашникова получила грант на создание материалов, которые могут очистить сточные воды и жидкие радиоактивные отходы
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Научный сотрудник Кольского научного центра РАН Галина Калашникова стала одним из семи победителей программы ЮНЕСКО «Зеленая химия для жизни». Фото: www.mvestnik.ruНаучный сотрудник Кольского научного центра РАН Галина Калашникова стала одним из семи победителей программы ЮНЕСКО «Зеленая химия для жизни». Фото: www.mvestnik.ru
Изменить размер текста:

Научный сотрудник Кольского научного центра РАН Галина Калашникова стала одним из семи победителей программы ЮНЕСКО «Зеленая химия для жизни». Об этом сообщила комиссия РФ по делам ЮНЕСКО.

Наша землячка получила грант на создание материалов, которые могут очистить сточные воды и жидкие радиоактивные отходы. По словам Калашниковой, суть ее исследования в получении синтетических титаносиликатных материалов. Это могут быть сорбенты, катализаторы или многократно восстанавливаемые матрицы. Такие материалы имеют уникальные свойства: их можно использовать, например, для поглощения токсичных и опасных для человека веществ.

- Грант ЮНЕСКО составит около 30 тысяч долларов (почти 1,7 миллиона рублей) и рассчитан на один год. В течение это времени мы будем с другими институтами и организациями тестировать свойства титаносиликатных материалов, - отметили в Кольском научном центре.

Исследования будут идти по нескольким направлениям. Первое - очищение сточных вод предприятий от тяжелых и цветных металлов с помощью гранулированных сорбентов. Второе – очистка жидких радиоактивных отходов от радиоизотопов цезия и стронция, например, на АЭС.

Всего в этом году на победу претендовали 114 ученых из 43 стран мира. Помимо химика из Апатитов, гранты также получили ученые из Бангладеша, Египта, Испании, Мексики и Зимбабве. Все субсидии пойдут на исследования по защите окружающей среды и здоровья людей с помощью зеленых инновационных технологий. Победителей наградят в Париже восьмого ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Североморске командиру части дали 4 года за то, что за взятки прощал подчиненным дисциплинарные проступки
Житель Полярных Зорь хотел купить дорогой автомобиль, но потерял на сделке больше миллиона рублей
В Мурманске два раза в неделю будут собирать штаб по уборке дворов и крыш
Мы к вам за солью: Мурманск занял 49 место в рейтинге добрососедства
Старшего офицера Северного флота осудили за разглашение государственной тайны
В Мурманске работает посол Японии в России
Легендарный штурмовик, поднятый из озера в Мурманской области, полетел
Мурманская коррекционная школа срочно ищет волонтеров
В Мончегорске сварщик умер прямо на работе
В Килпъявре школа два месяца работал без лицензии
Для лечения мальчика из Мурманской области, которому собирали 20 миллионов рублей, нужны еще 3 миллиона
Новый директор совхоза «Тулома»: «Если бы ситуацию в совхозе нельзя было исправить, я не согласилась на эту должность ни за какие деньги !»
Задержанный на 10 часов рейс из «Шереметьево» в Мурманск отменили
В Мурманском колледже искусств появился уникальный клавесин авторской работы
Треску из Мурманска признали лучшей в России