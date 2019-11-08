Ученый-химик из Апатитов победила в международном конкурсе ЮНЕСКО

СЕГОДНЯ 13:23 2019-11-08T13:23:11+03:00

Галина Калашникова получила грант на создание материалов, которые могут очистить сточные воды и жидкие радиоактивные отходы

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Научный сотрудник Кольского научного центра РАН Галина Калашникова стала одним из семи победителей программы ЮНЕСКО «Зеленая химия для жизни». Об этом сообщила комиссия РФ по делам ЮНЕСКО.

Наша землячка получила грант на создание материалов, которые могут очистить сточные воды и жидкие радиоактивные отходы. По словам Калашниковой, суть ее исследования в получении синтетических титаносиликатных материалов. Это могут быть сорбенты, катализаторы или многократно восстанавливаемые матрицы. Такие материалы имеют уникальные свойства: их можно использовать, например, для поглощения токсичных и опасных для человека веществ.

- Грант ЮНЕСКО составит около 30 тысяч долларов (почти 1,7 миллиона рублей) и рассчитан на один год. В течение это времени мы будем с другими институтами и организациями тестировать свойства титаносиликатных материалов, - отметили в Кольском научном центре.

Исследования будут идти по нескольким направлениям. Первое - очищение сточных вод предприятий от тяжелых и цветных металлов с помощью гранулированных сорбентов. Второе – очистка жидких радиоактивных отходов от радиоизотопов цезия и стронция, например, на АЭС.

Всего в этом году на победу претендовали 114 ученых из 43 стран мира. Помимо химика из Апатитов, гранты также получили ученые из Бангладеша, Египта, Испании, Мексики и Зимбабве. Все субсидии пойдут на исследования по защите окружающей среды и здоровья людей с помощью зеленых инновационных технологий. Победителей наградят в Париже восьмого ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU