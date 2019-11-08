В Мурманске два раза в неделю будут собирать штаб по уборке дворов и крыш

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-08T10:06:20+03:00

Зимой в Мурманске работы много. Есть ли у УК желание ее делать? Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На днях губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично сел за руль служебной машины и поехал по столице Заполярья. Не забавы ради, просто хотел лично проверить, как чистят дворы и дороги от снега, не висят ли с балконов и крыш сосульки. Оказалось, что висят, да и есть в городе места, где проехать можно с трудом.

Администрации Мурманска приходится держать ответ за работу управляющих компаний. Поэтому их руководителей собрали на большую встречу в присутствии представителей прокуратуры. Чтобы объяснить прописные истины - надо работать качественно.

– Каждое выявленное нарушение мы разбираем детально, ведем диалог с руководителями управляющих компаний. Если обслуживающие организации не реагируют на наши замечания, не выполняют своих обязательств перед собственниками, в рамках своих полномочий мы составляем материалы для привлечения их к административной ответственности, – пояснил заместитель главы администрации города Мурманска, начальник управления Октябрьского административного округа Андрей Здвижков.

В мэрии уточнили, что дважды в неделю будут проходить заседания штабов, на которых будут смотреть, как убирают город зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU