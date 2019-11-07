Для лечения мальчика из Мурманской области, которому собирали 20 миллионов рублей, нужны еще 3 миллиона

СЕГОДНЯ 15:45 2019-11-07T15:38:08+03:00

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Историю пятилетнего Богдана Шабутдинова из Североморска-3 помнят многие. У мальчика нашли рак четвертой стадии, лечение началось в России. Юный пациент прошел через операцию по удалению опухоли, химиотерапию и т.д. Но в какой-то момент наши врачи сказали, что сделали все возможное, дальше - только ехать за границу.

Для того, чтобы Богдана лечили в Германии, надо было собрать почти 20 миллионов рублей. Огромная сумма для простой семьи. Но северяне не бросили своих в беде- собрали четверть нужной суммой. А потом случилось чудо: богач, пожелавший остаться неизвестным, пожертвовал для Богдана 15 миллионов рублей.

Сейчас мальчик успел пройти один блок лечения, начался второй. Анализы радуют и родителей, и врачей. Но рак - болезнь коварная. Поэтому для юного североморца снова открыли сбор денег.

- С октября 2019 года Богдан проходит иммунотерапию в немецкой клинике города Кёльн. Наш лечащий профессор сообщил, что вместе с радиологами определил, где именно располагалась опухоль, и что Богдану теперь необходима лучевая терапия. Доктор связался с западногерманским центром протонной терапии в университетской клинике города Эссен, счет уже выставлен. Сумма для нас огромная, оплатить ее нужно до начала лечения, рассрочки, к сожалению, нет, - рассказала мама мальчика Елена Шабутдинова.

Всего на лечение надо 84 тысяч евро, но 37 тысяч собрал немецкий фонд. Еще 47 тысяч (более 3 миллионов рублей) - набирают пожертвованиями).

Узнать, как перевести деньги, можно в группе поддержки Богдана в "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU