«Разменная монета»: В Омской области прячут подростка, которого отец тайно хотел увезти в Мурманск

СЕГОДНЯ 14:04 2019-11-06T15:15:38+03:00

Никта Макушин не захотел переезжать в Мурманск и попал в розыск. Фото: Доброспас-Омск

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Развод для четы Макушиных из Омска превратился а настоящую «Санта-Барбару» с множеством серий и драм. К сожалению, двое их сыновей стали для родителей разменной монетой, а запутанной историей уже заинтересовались следователи.

- 14 октября Никита Макушин вышел из школы в Тюкалинске Омской области и пропал. С тех пор его местонахождение не известно, - такой пост появился в группе поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».

Однако вскоре выяснилось, что официально мальчик не числится без вести пропавшим и правоохранительным органам хорошо известно его местонахождение.

- Никита некогда не терялся, а убежал от отца и не захотел с ним тайно уехать в Мурманск. С первых дней жизни ребенок жил с бабушками, так же как и его младший брат Антон Макушин Антон, которого отец тайно увез вопреки воли матери. Это месть за развод! Сотрудники полиции обещали, что младший Антон не покинет Тюкалинск до решения суда, - раскрыла подробности этой истории Irina Belekova и опубликовала видео, на котором мальчик просит отца не забирать его и вернуть в семью младшего брата Антона.

Тем не менее, в следственном комитете по Омской области проводят проверку, правда, не по факту исчезновения ребенка.

- Проверка проводится по заявлению отца мальчика, который считает, что его родственники поступают неправомерно, удерживая ребенка. Он хочет забрать подростка с собой после развода, но родственники матери мальчика этому препятствуют, - сообщила старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/742181" frameborder="0"></iframe> 11-летний омич просит отца вернуть его младшего брата из Мурманска.Автор: Irina Belekova! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU