2019-11-06T10:14:47+03:00
Происшествия

В Мурманской области ищут двух охотников, которые пропали две недели назад

Мужчины уехали к реке Полисарка, в рыбацком домике нашли их вещи
Мария ПАШЕНКОВА
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Водолазы прошли 2 тысячи квадратных метров дна реки.Водолазы прошли 2 тысячи квадратных метров дна реки.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Кировске в эти дни создан оперативный штаб - причиной стало исчезновение двух мужчин 54 и 56 лет.

Еще 24 октября они уехали на охоту с собаками и на снегоходах в район реки Полисарка Ловозерского района. В оговоренный срок северяне должны были вернуться, однако дома их так и не дождались. Дозвониться до них родные тоже не смогли. Жена одного из охотников забеспокоилась и обратилась в полицию.

- Мужчин искали спасатели, волонтеры и сотрудники полиции. С 28 октября по 1 ноября были изучены примерно 20 квадратных километров леса, привлечены водолазы, которые прошли 2 тысячи квадратных метров дна реки с подводной камерой, изучили спуски. Был обнаружен рыбацкий домик, где найдены вещи, которые могут принадлежать пропавшим. Но самих мужчин или собаки не обнаружили, - рассказал "КП" начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

В данный момент поиски мужчин приостановлены. В ближайшее время в Кировске соберется комиссия, которая наметит дальнейший план действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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