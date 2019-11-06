В Мурманской области ищут двух охотников, которые пропали две недели назад

СЕГОДНЯ 10:23 2019-11-06T10:14:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировске в эти дни создан оперативный штаб - причиной стало исчезновение двух мужчин 54 и 56 лет.

Еще 24 октября они уехали на охоту с собаками и на снегоходах в район реки Полисарка Ловозерского района. В оговоренный срок северяне должны были вернуться, однако дома их так и не дождались. Дозвониться до них родные тоже не смогли. Жена одного из охотников забеспокоилась и обратилась в полицию.

- Мужчин искали спасатели, волонтеры и сотрудники полиции. С 28 октября по 1 ноября были изучены примерно 20 квадратных километров леса, привлечены водолазы, которые прошли 2 тысячи квадратных метров дна реки с подводной камерой, изучили спуски. Был обнаружен рыбацкий домик, где найдены вещи, которые могут принадлежать пропавшим. Но самих мужчин или собаки не обнаружили, - рассказал "КП" начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

В данный момент поиски мужчин приостановлены. В ближайшее время в Кировске соберется комиссия, которая наметит дальнейший план действий.

ИСТОЧНИК KP.RU