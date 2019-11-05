Владимир Путин поблагодарил судебного пристава из Мурманска за добросовестный труд
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов Октябрьского округа Мурманска Елене Манкевич.
- Нашу сотрудницу наградили за многолетний добросовестный труд, заслуги в обеспечении прав и законных интересов граждан и личный вклад в реализацию государственной политики в сфере юстиции. Ранее Елена Манкевич неоднократно награждалась ведомственными наградами Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной службы судебных приставов. - сообщили в пресс-службе УФСС по Мурманской области.
В Управлении Елена Николаевна работает более 25 лет. С 1994 года - в должности судебного исполнителя Октябрьского районного народного суда Мурманска, с 1997 года по настоящее время — как судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов Октябрьского округа Мурманска.
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