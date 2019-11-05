Владимир Путин поблагодарил судебного пристава из Мурманска за добросовестный труд

СЕГОДНЯ 17:34 2019-11-05T17:34:31+03:00

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Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов Октябрьского округа Мурманска Елене Манкевич.

- Нашу сотрудницу наградили за многолетний добросовестный труд, заслуги в обеспечении прав и законных интересов граждан и личный вклад в реализацию государственной политики в сфере юстиции. Ранее Елена Манкевич неоднократно награждалась ведомственными наградами Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной службы судебных приставов. - сообщили в пресс-службе УФСС по Мурманской области.

В Управлении Елена Николаевна работает более 25 лет. С 1994 года - в должности судебного исполнителя Октябрьского районного народного суда Мурманска, с 1997 года по настоящее время — как судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов Октябрьского округа Мурманска.

ИСТОЧНИК KP.RU