2019-11-05T18:53:57+03:00
Происшествия

Мурманчанин спрятал на насосной станции «закладку» с 687 граммами наркотика и снял это на камеру

Мужчина записывал видео, как делает тайник, чтобы не забыть его местонахождение
Лидия АРСТОВА
Поделиться:
Наркоторговец снимал на видео закладки, чтобы не забыть их местонахождение.Наркоторговец снимал на видео закладки, чтобы не забыть их местонахождение.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Полицейские нередко находят «закладки» наркотиков раньше клиентов наркодилеров. Такая ситуация произошла в Мурманске. 33-летний северянин спрятал в трубе насосной станции 687,9 грамма метилэфедрона в кристаллах.

- Злоумышленник хранил наркотики для распространения. Он планировал забрать их домой и расфасовать, - сообщила "КП" заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Полицейские узнали о причастности ранее не судимого местного жителя к хранению наркотиков. Сотрудники отряда специального назначения «Гром» задержали северянина, а в его квартире нашли 32 грамма метилэфедрона. Там же были весы и видеокамера. Мужчина пояснил полицейским, что делал видео специально, чтобы не забыть точное местоположение тайника.

С помощью записей полицейские обнаружили в Октябрьском округе тайник с запрещенными веществами в особо крупном размере.

- В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Злоумышленник находится под домашним арестом, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Африканда уступила Морозилке и Дну в конкурсе веселых названий
В детском саду Мурманска из-за возгорания проводки эвакуировали 29 детей
Владимир Путин поблагодарил судебного пристава из Мурманска за добросовестный труд
На котельной Росляково за 25 миллионов рублей заменят трубу, из которой идет черный дым
Начальнику полиции Мурманской области присвоили звание генерал-майора
Бывший вице-губернатор Мурманской области Игорь Бабенко вышел из колонии
В Килпъявре, Ковдозере и Магнетитах строят ФАПы
Более 5000 бутылок «паленого» алкоголя изъяли из магазинов Мурманской области
В Мурманской области ожидается сильный снег с порывистым ветром
Васильковые береты из Ковдора и Апатитов в Москве сфотографировались с Владимиром Путиным
В Мурманске появятся конгресс-центр и хороший концертный зал
Мурманский театр кукол даст спектакль в новом здании в середине декабря
ЗАТО и поселкам с большим присутствием военных в Мурманской области подарят новую жизнь
«Золотой рыбке» в Апатитах вернули хвост