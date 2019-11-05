Мурманчанин спрятал на насосной станции «закладку» с 687 граммами наркотика и снял это на камеру

СЕГОДНЯ 16:31 2019-11-05T18:53:57+03:00

Наркоторговец снимал на видео закладки, чтобы не забыть их местонахождение. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Мужчина записывал видео, как делает тайник, чтобы не забыть его местонахождение

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Полицейские нередко находят «закладки» наркотиков раньше клиентов наркодилеров. Такая ситуация произошла в Мурманске. 33-летний северянин спрятал в трубе насосной станции 687,9 грамма метилэфедрона в кристаллах.

- Злоумышленник хранил наркотики для распространения. Он планировал забрать их домой и расфасовать, - сообщила "КП" заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Полицейские узнали о причастности ранее не судимого местного жителя к хранению наркотиков. Сотрудники отряда специального назначения «Гром» задержали северянина, а в его квартире нашли 32 грамма метилэфедрона. Там же были весы и видеокамера. Мужчина пояснил полицейским, что делал видео специально, чтобы не забыть точное местоположение тайника.

С помощью записей полицейские обнаружили в Октябрьском округе тайник с запрещенными веществами в особо крупном размере.

- В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Злоумышленник находится под домашним арестом, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU