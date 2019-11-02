2019-11-02T16:09:34+03:00
Общество

В Мурманской области поддержат заполярных инвесторов на федеральном уровне

Северные предприниматели смогут реализовывать свои проекты с меньшими налогами
Наталья ЛОБАНОВА
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Меры поддержки для инвесторов позволят улучшить экономическую ситуацию в Кольском крае. Фото: pixabay.comМеры поддержки для инвесторов позволят улучшить экономическую ситуацию в Кольском крае. Фото: pixabay.com
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Заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков навестил Мурманскую область с рабочей поездкой и обещал поддержать инвестиционные проекты Кольского края.

- Сейчас готовим пакет законопроектов о поддержке предпринимательства в Арктике. В частности, заполярный регион сможет устанавливать налоговые льготы для инвесторов. Также снизим стоимость месторождений твердых полезных ископаемых, - рассказал замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Помимо этого, заполярные инвесторы смогут получить от федерального правительства грант на строительство внешней инфраструктуры для своих проектов: дорог, линий электропередач и т.д.

-Для нашего региона также важно развитие малого и среднего предпринимательства. И Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики поддержало нас в выравнивании условий для северных предпринимателей. Так, оплата дополнительных дней отпуска и оплата проезда своих сотрудников к месту отдыха и обратно будет вычитаться из их взноса, который они платят в социальные фонды. Это позволит им сокращать свои издержки и лучше конкурировать с предприятиями средней полосы, - отметила заместитель губернатора Мурманской области Кузнецова Ольга.

По словам заместителя главы региона, подобные меры поддержки позволят существенно изменить экономическую ситуацию в Кольском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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