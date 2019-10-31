2019-10-31T10:12:28+03:00
Происшествия

Житель Мурманска, устроивший стрельбу в центре города, не хочет в колонию

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы, но он намерен обжаловать приговор
Мария ПАШЕНКОВА
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В центре Мурманска в воскресенье было многолюдно - многих напугали выстрелы.В центре Мурманска в воскресенье было многолюдно - многих напугали выстрелы.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Воскресный вечер 3 декабря 2017 года не был спокойным. В самом центре Мурманска около 17.00 раздались выстрелы. Перепуганные прохожие сразу позвонили в полицию, стражи порядка быстро приехали, но ни стрелявших, ни пострадавших на месте не было.

Оказалось, что у "Меридиана" поссорились две компании. Один из мужчин, 1986 года рождения, выхватил нож и дважды ударил другого северянина в бедро. А после открыл стрельбу. Всего выстрелов было почти два десятка, несколько пуль попали в жертву. Его знакомые бросились спасать друга и сами отвезли его в больницу. Стрелявший вместе с компанией поспешили скрыться.

Свою вину стрелок отрицал до последнего. Даже перед оглашением приговора утверждал, что в тот вечер находился совсем в другом месте. Также и подозреваемый, и потерпевший утверждали, что не знакомы. Но следствию удалось доказать обратное. Установить личность хулигана помогли камеры наружного видеонаблюдения и мамы с колясками, наблюдавшие конфликт.

- Мужчины не были близко знакомы. Они пострадавший и обвиняемый договорились о встрече, чтобы выяснить, кто будет заниматься охраной мурманского клуба, - пояснила "КП" старший помощник прокурора области по взаимодействию со средствами массовой информации Анжелика Черногубова.

Мужчину обвинили по статье "Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия". Он получил 3 года в колонии-поселении. Правда, намерен обжаловать приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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