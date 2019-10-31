Жителям Кольского района будут оказывать скорую помощь через областную больницу

СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-31T15:56:54+03:00

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С 1 ноября жители Кольского района будут получать экстренную медпомощь от Мурманской областной станции скорой медицинской помощи. При этом северянам беспокоится не о чем: вызвать врача они смогут также по телефонам 03, 103 или 112, а количество бригад СМП и медработников не изменится.

- Все подразделения в Кольском районе останутся в тех же населенных пунктах, что и были раньше. Помимо этого в отдаленном микрорайоне Мурмашей откроют еще один медпост для удобства местных жителей, пока идет ремонт моста через реку Тулома. Также служба скорой медицинской помощи получит восемь новых автомобилей. Отдаленные посты в Териберке, Верхнетуломском и Видяево также обеспечат дополнительными машинами «скорой», - рассказали «КП» в минздраве Мурманской области.

Кроме того, сейчас Кольская центральная районная больница создает службу «неотложки» при поликлиниках Колы и Мурмашей. Там будут работать фельдшеры, которые окажут нужную помощь местному населению, а также жителям Молочного, Зверосовхоза и Минькино.

ИСТОЧНИК KP.RU