2019-10-30T14:53:44+03:00
Происшествия

В Мурманской области двое полицейских заплатили за инсценировку браконьерского вылова лосося

Сфабрикованное уголовное дело «выудили» сотрудники службы собственной безопасности
Варвара РУСЛАНОВА
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В погоне за раскрываемостью полицейские сами не заметили, как преступили закон.В погоне за раскрываемостью полицейские сами не заметили, как преступили закон.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Повышение раскрываемости – дело, конечно, хорошее. Вот только делать это все же стоит кропотливым трудом и по закону.

- По имеющейся информации, в августе двое сотрудников одного из подразделений полиции Мурманской области – в их обязанности входит пресекать преступления, связанные с незаконной добычей водных биологических ресурсов – подговорили ранее судимого северянина на взаимовыгодное сотрудничество, - рассказывают в следственном комитете по Мурманской области.

Дальше события должны были развиваться так. За вознаграждение мужчина инсценирует вылов одной особи атлантического лосося, полицейские его ловят с поличным, возбуждают уголовное дело и отдают под суд. Посадить «браконьера» не посадят, а назначенный судом штраф, вероятно, должно было покрыть вознаграждение.

Однако неладное в этой впрочем обычной для Заполярья истории почувствовали сотрудники отдела собственной безопасности. В УМВД по Мурманской области уже начали в отношении своих предприимчивых сотрудников служебную проверку, а в следственном комитете по факту превышения должностных полномочий ведут проверку процессуальную. Если история подтвердится, то полицейские не только лишатся работы, но и сами станут фигурантами уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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