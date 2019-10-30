2019-10-30T11:00:50+03:00
Происшествия

Между Мурманском и Североморском загорелся автобус №105

Обошлось без пострадавших и помощи огнеборцев – водитель сам справился с пожаром [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Водителю пришлось бороться с огнем огнетушителями и снегом. Фото: Влада АстрашевскаяВодителю пришлось бороться с огнем огнетушителями и снегом. Фото: Влада Астрашевская
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Видео ЧП, которое произошло на остановке «Мохнаткина Пахта» по дороге из Североморска в Мурманск около 15:00 29 октября, наделал много шума. Небольшой сумбурный ролик сняли подростки, которые ехали в автобусе №105. В желтом «ПАЗе» вдруг запахло гарью, а потом пошел дым. Пассажиры быстро покинули ставшее небезопасным транспортное средство, но испугаться успели.

- У автобуса загорелась проводка. Водитель справился с пожаром своими силами, использовав сначала оба штатных огнетушителя. Поскольку никто из проезжавших мимо автомобилистов не остановился, чтобы помочь, моторный отсек наш сотрудник уже закидывал снегом, - рассказывает генеральный директор ООО «Арктик-Транс» Николай Шишов, чье предприятие в числе прочих перевозчиков и обеспечивает транспортное сообщение флотской столицы с областным центром.

Перед рейсом автобус, с которым в пути случилось ЧП, как и положено, прошел осмотр. Но перепады погоды и пробег в 500 тысяч километров все же сыграли с «железным конем» злую шутку. К слову, это не первый такой пожар с машинами «Арктик-Транс» - полгода назад их автобус горел на этой же остановке. Правда, тогда тушить технику водителю помогали автомобильное братство и пожарные.

Между Мурманском и Североморском загорелся автобус №105.Автор: Влада Астрашевская! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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