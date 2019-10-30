2019-10-30T09:58:28+03:00
Происшествия

«Не знали о запрете»: Двое пенсионеров поймали трех лососей на реке Умбе

О законе не слышали, но под статью Уголовного кодекса попали
Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
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Царская рыбка подвела браконьеров под монастырь.Царская рыбка подвела браконьеров под монастырь.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Законная ловля красной рыбы, когда на руках есть лицензия и пользоваться можно только спиннингом, привлекает далеко не всех. Поговаривают, что время для официальной рыбалки власти выбирают такое, когда семга не клюет. Да и много ли поймаешь на удочку.

В Терском районе 62-летний и 66-летний местные жители отправились на рыбалку на резиновой лодке и установили рыболовные сети на реке Умба. В расставленную ловушку угодило три лосося. Царская рыбка и подвела своих душегубов под монастырь. С поличным их поймал рыбнадзор, а в полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц».

По словам браконьеров, о запрете вылова рыбы сетями они не знали. Но возможно ли, живя в Мурманской области, не догадываться о таких нюансах? Разрешения на добычу водных биоресурсов рыбаки не имели. Им грозит штраф от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет. В настоящий момент подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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