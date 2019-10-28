Заведующая детсадом в Мурманске наняла «мертвые души» и положила в карман 1,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-28T15:55:24+03:00

Только по одной из статей Уголовного кодекса РФ северянке грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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Руководитель мурманского детского сада решила обогатиться, трудоустроив «мертвые души» в своем учреждении. В течение нескольких лет она получала зарплату за троих выдуманных работников, но в этом году план 52-летней северянки провалился и к ней нагрянули следователи.

- С сентября 2014 года по май 2018-го заведующая дошкольным образовательным учреждением создала подложные документы о фиктивном трудоустройстве в детский сад троих сотрудников. Им незаконно начислялась и выплачивалась зарплата, которую и присваивала себе злоумышленница. Всего за это время она похитила более 1 200 000 рублей, - поясняет старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

В ходе предварительного следствия глава детсада признала свою вину. Ущерб с мурманчанки взыскали в полном объеме, имущество женщины арестовали.

Сейчас дело, предусмотренное частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и частью 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог», направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU