Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области поможет семье, задыхающейся от плесени в квартире

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-28T13:01:19+03:00

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Жильцы дома №25 по улице Аскольдовцев в Мурманске страдают от грибка, который распространился в одной из квартир. Больше всего из-за напасти страдает пятилетний ребенок, живущий здесь с мамой и бабушкой. Оказалось, что плесень появилась из-за протекшей крыши. Крышу заделали, а вот квартира осталась в том же виде: управляющая компания "Севжилсервис", на которую жительница дома подала в суд, по уши в долгах, и выплатить компенсацию ущерба УК не может.

- Дышать уже нечем становится в квартире. Я вывезла ребенка оттуда, теперь там осталась моя дочь. "Севжилсервис" выплатил только моральный вред в 2 тысячи рублей. А ремонт делать не на что, - поделилась с "КП" пострадавшая мурманчанка Анжелика Тарасова.

Как пояснил уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган, решение суда о возмещении полученного вреда от протекшей крыши должны исполнить судебные приставы.

- У нас есть соглашение с судебными приставами. Я лично поинтересуюсь, почему не выполняется решение суда, и почему денежные средства не выплачены мурманчанам. Это не одолжение, а просто моя работа. Нужно, чтобы пострадавшие жильцы пришли ко мне на прием, и мы сделаем официальный запрос судебным исполнителям, - рассказал "КП" детский омбудсмен.

Теперь остается надеяться, что северяне все-таки добьются возмещения ущерба и им не придется долго жить в квартире по соседству с плесенью.

ИСТОЧНИК KP.RU