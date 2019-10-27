Мурманск стал вторым самым ноющим городом в России

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-27T11:27:07+03:00

Оказывается, пожаловаться на жизнь мурманчане сами не свои. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Изменить размер текста: A A

- У простых работяг ничего не изменится. Прожекты, прожекты, умные города … Может, конечно, это нужно. Только кушать хочется каждый день, а не на что порой. Работать пенсионерам до гробовой доски, - и такие комментарии на любую тематику в социальных сетях не редкость.

Мурманчане жалуются на дороги, медицину, образование, власть, а с приходом нового губернатора сетования на жизнь и вовсе хлынули как из рога изобилия. Ну, что, мурманчане дожаловались?

Сотрудники федеральной сети городских сайтов «Gorodor» проанализировали посты и комментарии жителей городов с населением от 100 до 500 тысяч человек и выяснили, где ноют больше всего. В итоге лидером по числу жалобщиков на жизнь стал Архангельск. В этом городе процент «ноющих» комментариев и постов относительно общего количества записей составил 3,2%.

Мурманску досталось серебро рейтинга нытиков. Его жители написали 2,9% сетующих на жизнь постов. Замыкает тройку лидеров Калуга, где жители ноют на 0,2% меньше мурманчан. Четвертую и пятую строчку рейтинга заняли Норильск и Магнитогорск с 2,6% жалоб. Затем идут Брянск, Чита и Вологда, где ноют еще меньше: 2,1%, 1,9% и 1,6% соответственно. Замыкает ТОП-10 городов-нытиков Таганрог и Курган с 1,5% и 1,2% постов-жалоб.

ИСТОЧНИК KP.RU