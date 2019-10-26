В Мурманске состоится презентация книги «Возвращение Красной армии», которая издана на трех языках

СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-26T10:30:32+03:00

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Сегодня в 14.00 в Мурманской областной научной библиотеке представят книгу «Возвращение Красной армии». Произведение издали по материалам одноименной международной передвижной выставки современного искусства. За год путешествия выставка посетила две страны, пять городов. Она побывала в Тромсё, Киркенесе, Мурманске, Архангельске и Блакере. Каждый раз в новом выставочном пространстве проект был представлен в собственной версии.

- В прошлом году материалы экспозиции собрали в трехъязычную книгу - на норвежском, русском, английском языках. Читателей ждут 288 страниц с документацией, интервью, уникальными архивными материалами и авторскими текстами, - рассказали в комитете по культуре и искусству Мурманской области.

На презентации выступят кураторы, редакторы и участники проекта. Они поведают о своей работе, ответят на вопросы слушателей. Мероприятие организовано в рамках тура, посвященного 75-летию освобождения Финнмарка от немецко-фашистских захватчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU