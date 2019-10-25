Пенсионерка из Мурманска зарезала своего сожителя, а нож выбросила в окно

СЕГОДНЯ 19:02 2019-10-25T18:04:38+03:00

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Что только не случается в квартирах северян, когда они распивают спиртное. К сожалению, иногда семейные ссоры на нетрезвую голову приводят даже к смерти.

По данным следствия, вечером 21 октября 64-летняя мурманчанка и ее 51-летний сожитель распивали алкогольные напитки в своей квартире. Через какое-то время они начали ссориться, после чего северянка разозлилась и, вооружившись ножом, ударила им мужчину в грудь. Тот почти сразу умер от полученных ран. Осознав, что произошло, женщина поднялась к соседям и рассказала им о случившемся. Затем сама вызвала сотрудников правоохранительных органов.

- Следователи осмотрели тело мужчины, зафиксировали у него колото-резаные ранения в области груди. Нож нашли криминалисты, он лежал в палисаднике дома под окнами квартиры. Свою вину северянка признала - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

В отношении мурманчанки возбуждено дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «убийство». Ей грозит лишение свободы до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU