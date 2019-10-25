Мурманчанин разбил витрину в магазине из-за неисправного планшета

СЕГОДНЯ 17:58 2019-10-25T17:22:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Барахлящая техника кого угодно может вывести из себя. Но крушение всего вокруг от злости ни к чему хорошему не приводит.

Так, в полицию Мурманска обратился владелец магазина подержанной техники, расположенного на улице Свердлова. Он рассказал блюстителям порядка, что кто-то повредил имущество в его торговой точке. Ущерб составил больше 50 тысяч рублей.

- Оперативники приехали на место происшествия и выяснили, что один из покупателей поссорился с продавцом из-за неисправного планшета, который он не так давно покупал здесь для своей девушки. Недовольный северянин не смог найти компромисс, поэтому сильно разозлился и разбил витрину торгового павильона с помощью деревянного бруска, который он нашел на улице, - пояснила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филлипова.

Полицейские смогли задержать подозреваемого. Им оказался 47-летний мурманчанин. Раньше мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

В отношении местного жителя возбуждено дело по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса РФ «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит лишение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU