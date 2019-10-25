Мурманская область вошла в пятерку лучших российских маршрутов для автотрипа
Путешествие на автомобиле может оказаться не хуже поездки на море, особенно, если знать, какие места заслуживают отдельного внимания.
Так, российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей соцсетей и выяснил, какие маршруты самые лучшие для поездок на машине по стране.
- Среди самых запоминающихся, красивых и интересных маршрутов оказалась Мурманская область и Кольский край. За них проголосовали 7,41% россиян. Заполярный регион замкнул пятерку лучших мест для автотрипа, - сообщила руководитель пресс-службы Tvil.ru Оксана Шустикова.
Больше всего туристам-автомобилистам нравится путешествовать по Крымскому полуострову. Он занял первое место с 45,3% голосов. На втором месте – поездка по побережью Черного моря в Краснодарском крае (12,96%). «Бронзу» в рейтинге получила Республика Карелия, за которую проголосовало 10,19% .
В Топ-10 лучших маршрутов для автотрипа также вошли города «Золотого кольца России», Республика Алтай, Астраханская область, Приэльбрусье, озеро Байкал и Южный Урал.
ИСТОЧНИК KP.RU