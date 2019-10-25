Мурманская область вошла в пятерку лучших российских маршрутов для автотрипа

СЕГОДНЯ 18:23 2019-10-25T18:01:07+03:00

За Мурманскую область и Кольский полуостров проголосовало 7,41% россиян. Фото: Алексей Зайцев.

Туристы считают, что Кольский край – очень привлекательное место для поездки на машине

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Путешествие на автомобиле может оказаться не хуже поездки на море, особенно, если знать, какие места заслуживают отдельного внимания.

Так, российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей соцсетей и выяснил, какие маршруты самые лучшие для поездок на машине по стране.

- Среди самых запоминающихся, красивых и интересных маршрутов оказалась Мурманская область и Кольский край. За них проголосовали 7,41% россиян. Заполярный регион замкнул пятерку лучших мест для автотрипа, - сообщила руководитель пресс-службы Tvil.ru Оксана Шустикова.

Больше всего туристам-автомобилистам нравится путешествовать по Крымскому полуострову. Он занял первое место с 45,3% голосов. На втором месте – поездка по побережью Черного моря в Краснодарском крае (12,96%). «Бронзу» в рейтинге получила Республика Карелия, за которую проголосовало 10,19% .

В Топ-10 лучших маршрутов для автотрипа также вошли города «Золотого кольца России», Республика Алтай, Астраханская область, Приэльбрусье, озеро Байкал и Южный Урал.

ИСТОЧНИК KP.RU