2019-10-23T12:32:03+03:00
Происшествия

В Ревде 40-летний хозяин квартиры 50 раз ударил металлическим прутом своего гостя

О том, что товарищ умер, мужчина сообщил только спустя сутки
Варвара РУСЛАНОВА
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Именно эим металлическим прутом мужчина и забил до смерти своего гостя. Фото: СКР по Мурманской областиИменно эим металлическим прутом мужчина и забил до смерти своего гостя. Фото: СКР по Мурманской области
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Кто к нам с мечом придет – от меча погибнет. Примерно так за исключением нескольких нюансов и произошло в одной из квартир в Ревде 14 октября.

- В гости к 40-летнему местному жителю зашел его 39-летний знакомый, и они стали распивать спиртное. В какой-то момент гость оскорбил хозяина квартиры, за что тот несколько раз ударил его, и вечеринка продолжилась, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. – Но вскоре конфликт вспыхнул с новой силой. Мужчина стали избивать гостя руками, металлическим прутом и другими подручными предметами.

Позже следователи насчитали на теле северянина не менее 50 ударов. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стала сочетанная тупая травма тела с множественными переломами костей и разрывами внутренних органов.

- То, что он наделал, хозяин квартиры понял только утром и испугался. В полицию он позвонил только вечером, - подчеркивают в ведомстве.

В СКР возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности смерть человека». Мужчину взяли под стражу. Он уже дает признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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