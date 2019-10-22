Вы любите тепло, красоту, быть здоровой и счастливой - КУПИТЕ ШУБУ! Вы ее заслужили!

СЕГОДНЯ 10:21 2019-10-22T10:00:54+03:00

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Только 5 дней в выставочном павильоне «МурманЭКСПО»! С 31 октября по 4 ноября—Новоторжская ярмарка. Для вас— коллекция красивых шуб из каракуля. Каракуль — символ элегантности, утонченного вкуса и статуса. Каждая шуба неповторима. Цвета каракуля: черный, сур, серый, «золото» и «шоколад». В наличии все размеры: от 44 до 60. Цены от 49 тыс. руб.**

Пальто из каракуля «Классика» цвета сур — 98 тыс. руб. Манто из афганского каракуля цвета «золото» — 135 тыс. руб.

Шубы сшиты по ГОСТам. Гарантия—до 2-х лет. КУПИТЕ без переплаты — в рассрочку. Кредит*

За шубой на Новоторжскую ярмарку! 31 октября — 4 ноября 2019, чт. — пн. Выставочный павильон «МурманЭКСПО» Мурманск, Кольский пр-т, 51, с 10:00 до 20:00

www.shubu.ru 8(800)2226392 (звонок бесплатный)

ШУБА в РАССРОЧКУ!*

*Рассрочка. Кредит. ООО «РусфинансБанк» лиц. ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013 ** Срок действия с 31 октября по 4 ноября. Подробности у продавца на выставке. ООО «Блюз» ИНН 6950125560 ОГРН 695001001

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