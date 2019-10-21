В Мурманской области тысячи прихожан пришли к мироточивой иконе «Умягчение злых сердец»

СЕГОДНЯ 15:30 2019-10-21T15:30:23+03:00

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За десять дней мироточивая икона «Умягчение злых сердец» совершила, настоящий тур по Кольскому полуострову, посетив 11 городов и подарив радость его жителям. Напомним, чудотворный лик прибыл в Мурманск 11 октября и постарался охватить как можно больше православных северян.

- В праздник Покрова эту чудесную икону привезли в Апатиты. Очередь в храм Иверской иконы Божией Матери начала выстраиваться задолго до приезда святыни. Во время богослужения – нескончаемая людская река, в которой и стар, и млад. Глядя на такой народный отклик, все больше укрепляется мысль, что вера в людских сердцах возрождается. Хранитель иконы Сергей подарил храму небольшой флакон с миром от чудотворной иконы. В течение всего вечернего богослужения и после батюшки помазывали им пришедших к святыне горожан, - описали встречу иконы «Умягчение злых сердец» в группе Храма Новомучеников и Исповедников Российских в Апатитах.

И так, по сути, было в каждом даже небольшом городе. Северяне на улице из уст в уста передавали благостную новость, что скоро лик доберется и до них.

- В Мурманске только у Храма «Спаса-на-Водах» собралось около пяти тысяч прихожан, желающих прикоснуться к святыни, - говорит о предварительных цифрах Ирина Корнева, администратор группы Храма «Спас-на-Водах». – Все путешествие иконы по Кольской земле прошло без инцидентов.

Лик продолжила свое путешествие по миру, оставив в душах северян радость и покой.

ИСТОЧНИК KP.RU