2019-10-21T15:30:23+03:00
Общество

В Мурманской области тысячи прихожан пришли к мироточивой иконе «Умягчение злых сердец»

Несмотря на большой поток людей, 10-дневное путешествие по Кольской земле прошло для лика без приключений
Елена МОЛОДЦОВА
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В каждом городе Мурманской области к чудотворной иконе текла нескончаемая река прихожан. Фото: Ирина КорневаВ каждом городе Мурманской области к чудотворной иконе текла нескончаемая река прихожан. Фото: Ирина Корнева
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За десять дней мироточивая икона «Умягчение злых сердец» совершила, настоящий тур по Кольскому полуострову, посетив 11 городов и подарив радость его жителям. Напомним, чудотворный лик прибыл в Мурманск 11 октября и постарался охватить как можно больше православных северян.

- В праздник Покрова эту чудесную икону привезли в Апатиты. Очередь в храм Иверской иконы Божией Матери начала выстраиваться задолго до приезда святыни. Во время богослужения – нескончаемая людская река, в которой и стар, и млад. Глядя на такой народный отклик, все больше укрепляется мысль, что вера в людских сердцах возрождается. Хранитель иконы Сергей подарил храму небольшой флакон с миром от чудотворной иконы. В течение всего вечернего богослужения и после батюшки помазывали им пришедших к святыне горожан, - описали встречу иконы «Умягчение злых сердец» в группе Храма Новомучеников и Исповедников Российских в Апатитах.

И так, по сути, было в каждом даже небольшом городе. Северяне на улице из уст в уста передавали благостную новость, что скоро лик доберется и до них.

- В Мурманске только у Храма «Спаса-на-Водах» собралось около пяти тысяч прихожан, желающих прикоснуться к святыни, - говорит о предварительных цифрах Ирина Корнева, администратор группы Храма «Спас-на-Водах». – Все путешествие иконы по Кольской земле прошло без инцидентов.

Лик продолжила свое путешествие по миру, оставив в душах северян радость и покой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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