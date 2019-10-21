В Мурманской области 620 человек призовут на службу в армию

СЕГОДНЯ 13:18 2019-10-21T13:18:45+03:00

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Раз, два, левой! Три недели прошло с тех пор, как в Мурманской области стартовала осенняя призывная кампания.

- Этой осенью необходимо призвать в вооруженные силы 620 человек. Из них останутся служить в Заполярье 417 новобранцев, причем большая часть на Северном флоте – 307, - доложил на оперативном совещании в региональном правительстве военный комиссар Мурманской области Олег Хамов.

А вот тех, кому необходимо явиться по вызову на призывные комиссии в шесть раз больше – 3759 молодых северян. За три недели это уже сделали 816 человек, 313 из которых успели призвать в армию. Правда, пока в войсковые части для прохождения службы отправили только 15 юношей.

В правительстве Мурманской области оказывают военкоматам всестороннюю поддержку, и в первую очередь в медицинском обследовании призывников. По словам Олега Хамова, трудности возникают лишь при проведении ФГДС и магниторезонансной томографии. Но и их удается решать, благодаря успешному сотрудничеству с региональным минздравом.

ИСТОЧНИК KP.RU