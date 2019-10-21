«На Север – жить!»: 239 предложений северян сделают стратегию развития Мурманской области народной

СЕГОДНЯ 11:46 2019-10-21T11:46:52+03:00

27 тысяч жителей Заполярья попросили отремонтировать дороги, модернизировать ЖКХ, площадки для досуга и здравоохранения, а также создать приюты для бездомных животных

Изменить размер текста: A A

Планируя стратегию развития Мурманской области на ближайшие пять лет, глава региона Андрей Чибис решил спросить у северян, какой они ее видят. Проголосовать за программу «На Север – жить!» можно было как на портале «Наш Север», так и в отделениях МФЦ, административных зданиях и региональной сети супермаркетов, опустив в специальные ящики заполненные анкеты.

- В голосовании приняло участие 27 тысяч жителей нашей области, которые сделали 253 укрупненных предложения, которые охватывают 14 сфер деятельности, - подвела итоги министр экономического развития региона Елена Тихонова. - 239 из них было включено в проект стратегии развития Мурманской области.

Так о чем же просили северяне? По сути все о том же. 42% голосов было отдано за благоустройство, создание комфортной среды и модернизацию ЖКХ. Почти 15% опрошенных мечтают о ремонте дорог и тротуаров, а также создании современных парковок. Примерно столько же просят создать современные культурно-досуговые, спортивные и образовательные объекты. А больше 11% ратуют за развитие здравоохранения.

Помимо этого 7% опрошенных считает необходимым решение проблем бездомных животных и создание приютов для них. Также важны для жителей региона вопросы экологии, в том числе утилизация отходов.

- 27 тысяч человек – это большая цифра. По сути, стратегии развития области становится, действительно, народной. Мнение людей не просто будет услышано, но и учтено в нашей работе, - подчеркнул Андрей Владимирович.

ИСТОЧНИК KP.RU