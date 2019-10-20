Жительница Апатитов отдала 650 тысяч рублей, чтобы убрать "вред" от заказанной в сети мази

СЕГОДНЯ 16:20 2019-10-20T13:30:02+03:00

Пенсионерка из Апатитов поверила, что ей дадут крупную сумму. И отдала все накопления. Фото: архив "КП"

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Эта схема развода стара как мир, но все равно работает. Увы, чаще всего на эту удочку попадают пожилые северяне.

Одной из жертв мошенников стала 72-летняя жительница Апатитов.

- Ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником арбитражного суда. Он сообщил ложные сведения о решении, что пенсионерке полагается денежная выплата в размере 9,5 миллионов рублей. Такая выплата, по его словам, послужит компенсацией за вред здоровью, который нанесла ему приобретенная в Интернете мазь. Злоумышленник убедил заявительницу перевести денежные средства в сумме 646,5 тысяч рублей на указанный расчетный счет для оплаты судебных издержек, услуг адвоката и инкассатора, погашения налоговых и страховых сборов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В полиции, куда обратилась расстроенная северянка, вычислили, что часть телефонных номеров, с которых звонили злоумышленники, ведут в Московскую область. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с выплатой штрафа в размере 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU