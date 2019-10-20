Журналистка из Финлядии поделилась впечатлениями от поездки на поезде Санкт-Петербург-Мурманск

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-20T09:53:06+03:00

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В финской газете Helsingin Sanomat вышла статья журналистки Йенни Йесканен, которая рассказала о своей поездке в поезде Санкт-Петербург-Мурманск.

Еще до посадки в вагон гостью удивило то, что северяне, обычно такие требовательные к своему внешнему виду, находятся на перроне в тапочках и ярких домашних костюмах. Второй удивительный момент - в составе не оказалось вагона-ресторана. Как объяснили Йенни, летом билеты на поезда так востребованы, что места для вагона-ресторана просто нет - он появится только с сентября.

- Состав похож на хостел или общежитие. Женщины и мужчины спят вместе на открытом пространстве. Русские родители не дают детям бегать по проходу. Меня волновало, что я буду путешествовать с пьяными, но со мной ехали семьи с детьми. Ночью в вагоне было тихо, - пишет в своей статье Йенни Йесканен.

Порадовала ее вкусная домашняя выпечка, которую можно было купить на остановках, бойлер с горячей водой, который гостья назвала "самоваром", дружелюбие соседей, которые занимались в поездке самыми разными делами от вязания до чтения. Единственное, что полки плацкарта показались Йенни слишком узкими и не очень удобными.

ИСТОЧНИК KP.RU