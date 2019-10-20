В Мурманске на проспекте Ленина иномарка вылетела на встречку, есть пострадавшие
Серьезная авария случилась в Мурманске вечером 20 октября. У здания ФСБ северяне наблюдали скопление спецмашин от скорой до пожарной. Оказалось, что здесь столкнулись две иномарки.
- По предварительной информации, у дома №32 на проспекте Ленина в 18.10 водитель SsangYong, который двигался с севера на юг, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Renault Logan. Водитель Renault Logan госпитализирован с тяжелыми травмами, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.
Спасатели заливали обе машины, чтобы избежать возгорания топлива. Также была отключена электроника.
Возраст пострадавшего устанавливается, как и обстоятельства аварии. Разыскиваются очевидцы столкновения двух иномарок.
Напомним, выпавший снег привел в Мурманской области ко дню жестянщика.
ДТП в Мурманске у здания ФСБ.Видео: Мурманск ДТП ЧП
ИСТОЧНИК KP.RU