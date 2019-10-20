В Мурманске на проспекте Ленина иномарка вылетела на встречку, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 07:51 2019-10-20T07:51:29+03:00

Столкновение двух машин произошло на спуске проспекта Ленина у здания ФСБ. Фото: vk.com/murmansk_dtp

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Серьезная авария случилась в Мурманске вечером 20 октября. У здания ФСБ северяне наблюдали скопление спецмашин от скорой до пожарной. Оказалось, что здесь столкнулись две иномарки.

- По предварительной информации, у дома №32 на проспекте Ленина в 18.10 водитель SsangYong, который двигался с севера на юг, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Renault Logan. Водитель Renault Logan госпитализирован с тяжелыми травмами, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Спасатели заливали обе машины, чтобы избежать возгорания топлива. Также была отключена электроника.

Возраст пострадавшего устанавливается, как и обстоятельства аварии. Разыскиваются очевидцы столкновения двух иномарок.

Напомним, выпавший снег привел в Мурманской области ко дню жестянщика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="404" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/738906" frameborder="0"></iframe> ДТП в Мурманске у здания ФСБ.Видео: Мурманск ДТП ЧП

ИСТОЧНИК KP.RU