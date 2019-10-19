2019-10-19T12:31:53+03:00
Общество

Снег в Мурманской области: города принарядились в белое платье, а на дорогах день жестянщика

Три аварии в разных уголках Заполярья попали в камеры видеорегистраторов
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Утром мурманчан за окном ждал сюрприз. Фото: Гвлина КолесниковаУтром мурманчан за окном ждал сюрприз. Фото: Гвлина Колесникова
Изменить размер текста:

Субботнее утро порадовала проснувшихся северян белоснежным пейзажем за окном. Начавший падать ближе к вечеру, снег за ночь одел города и поселки в нарядное платье. Что ж, судя по прогнозам синоптиков, выходные для заполярной детворы окажутся удачными.

- 19 октября наш регион будет находиться под влиянием фронтов активного циклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области пройдет снег и мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от +2 до -2 градусов, - сообщает Мурманский гидрометцентр. – 20 октября на территории Кольского полуострова распространится антициклон: осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится.

Автомобилисты снова оказались не готовы к зиме. Фото: Мурманск ДТП ЧП

Автомобилисты снова оказались не готовы к зиме. Фото: Мурманск ДТП ЧП

Что ж, октябрь – это сплошная тренировка к предстоящей зиме. Казалось, день жестянщика уже отрепетировали в начале месяца, но ко второму раунду автомобилисты вновь оказались не готовы. К ночи автомагистрали покрылись льдом и началось. По дороге в Снежногорск на скользком полотне развернуло черную иномарку, от пикирования в кювет ее спас отбойник. В самом Мурманске улицы успели посыпать, но это не спасало водителя белого внедорожника от аварии – он заехал на заботливо построенную разделительную полосу. На федеральной дороге ситуация оказалась не лучше: за Оленегорском по дороге в областной центр автомобиль занесло и он приземлился на крышу в кювете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировске бензовоз улетел с обрыва, несколько раз перевернувшись
Сборная Мурманской области вернулась с Дальнего Востока с васильковыми беретами
Время покупать норку на Новоторжской ярмарке!
Проверка слуха: В губе Ура произошел розлив топлива при подъеме подлодки с морского дна
Трем подросткам-недоугонщикам из Кировска грозит по семь лет лишения свободы
Российские исследователи нашли в Арктике кофе, которому больше ста лет
Суд дал Мончегорску полтора года на ликвидацию «нефтяного болота»
Полицейский из ЗАТО Александровск в суде доказывал, что после оскорблений от женщины испытывает "нервозность и страх"
В Мурманской областной научной библиотеке пройдет урок травологии
Четырех рыбаков из Териберки спасали в Баренцевом море
В Мурманске маршрутка с пассажирами врезалась в столб
LADА: обновленный дилерский центр в Мурманске открывает двери
Генеральное консульство Норвегии в Мурманске меняет адрес
Сайты школ и детских садов Ковдорского района стали лучшими в России
Мурманчанам предлагают собрать 10 килограммов мелочи в помощь бездомным животным
МЕХА: теория цвета
Североморские военные обнаружили в Средиземном море байдарку пропавших моряков
Из Мурманской области вывезли 498 тонн мусора, пригодного для вторичной переработки