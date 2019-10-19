Снег в Мурманской области: города принарядились в белое платье, а на дорогах день жестянщика

СЕГОДНЯ 12:31 2019-10-19T12:31:53+03:00

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Субботнее утро порадовала проснувшихся северян белоснежным пейзажем за окном. Начавший падать ближе к вечеру, снег за ночь одел города и поселки в нарядное платье. Что ж, судя по прогнозам синоптиков, выходные для заполярной детворы окажутся удачными.

- 19 октября наш регион будет находиться под влиянием фронтов активного циклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области пройдет снег и мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от +2 до -2 градусов, - сообщает Мурманский гидрометцентр. – 20 октября на территории Кольского полуострова распространится антициклон: осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится.

Автомобилисты снова оказались не готовы к зиме. Фото: Мурманск ДТП ЧП

Что ж, октябрь – это сплошная тренировка к предстоящей зиме. Казалось, день жестянщика уже отрепетировали в начале месяца, но ко второму раунду автомобилисты вновь оказались не готовы. К ночи автомагистрали покрылись льдом и началось. По дороге в Снежногорск на скользком полотне развернуло черную иномарку, от пикирования в кювет ее спас отбойник. В самом Мурманске улицы успели посыпать, но это не спасало водителя белого внедорожника от аварии – он заехал на заботливо построенную разделительную полосу. На федеральной дороге ситуация оказалась не лучше: за Оленегорском по дороге в областной центр автомобиль занесло и он приземлился на крышу в кювете.

ИСТОЧНИК KP.RU