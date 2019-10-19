2019-10-19T14:47:47+03:00
Происшествия

В Кировске бензовоз улетел с обрыва, несколько раз перевернувшись

Водитель спецтехники - в реанимации
Елена МОЛОДЦОВА
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Бензовоз к таким кувыркам оказался явно не готов. Фото: СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ | АПАТИТЫ КИРОВСК ХИБИНЫБензовоз к таким кувыркам оказался явно не готов. Фото: СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ | АПАТИТЫ КИРОВСК ХИБИНЫ
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В последнее время водителям упорно не везет в районе кольца и серпантина в Кировске – аварии здесь происходят с завидной регулярностью. То автобус съедет в кювет, то пьяный водитель вылетит на встречную полосу или другой горе-гонщик протаранит столб. Но, пожалуй, такого сальто с переворотом местные жители еще не видели.

- По предварительной информации, около 1:20 19 октября в Кировске на перекрестке улиц Ленинградской и Советской Конституции произошла авария. Водитель бензовоза, входя в крутой поворот - практически 180 градусов, не справился с управлением. Спецтехника съехала в кювет и перевернулась, - рассказывает инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

По словам очевидцев, многотонная машина не просто перевернулась, а буквально полетела кувырком с обрыва и остановилась через несколько метров, встав на колеса. Только по счастливой случайности обошлось без экологической катастрофы – в бензовозе не оказалось топлива. А вот водителю повезло меньше - с места аварии его увезла «скорая» прямиком в реанимацию.

- Обстоятельства происшествия устанавливаются, а на месте аварии сейчас идут работы по подъему бензовоза из кювета, - уточняют в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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