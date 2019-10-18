2019-10-17T17:22:30+03:00
Общество

МЕХА: теория цвета

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Технологии крашения позволяют оживлять цвет меха.Технологии крашения позволяют оживлять цвет меха.
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Интервью с Чешковой А. В.

- Натуральный мех - древнейший материал, который использует человечество. Какова причина такой популярности?

Чешкова А.В.: - Я думаю, что это связано, в первую очередь, со свойствами меха. Люди любят блеск натурального волоса, теплоустойчивость, пушистость, мягкость и комфортность. Синтетические и искусственные меха не обеспечивают этой роскоши. Только натуральный мех.

- Человеку свойственно все совершенствовать, улучшать. Коснулись ли обработки меха новые технологии?

Чешкова А.В.: - Да. Сейчас активно развиваются ферментативные технологии выделки и обезжиривания меха, сохраняющие природные цвета. Активно начинает использоваться плазменная обработка меха, позволяющее получать оригинальные принты. Третье направление — использование новых красителей и высокомолекулярных веществ, придающих меху уникальную колористику и свойства.

- Какие же новые свойства благодаря современным технологиям получит мех?

Чешкова А.В.: - В первую очередь высокое качество меха. Благодаря современной промышленной химии и механическим операциям, таким, как стрижка, перфорация и выщипывание, грубый волос превращается в мягкий и тонкий. Технологии крашения позволяют оживлять цвет меха, подчеркивать его богатые естественные цвета или создавать фантазийные орнаменты методом печати. Современная продукция удивляет. Например, трафаретное крашение на норке с высококачественным отбеливанием позволяет сохранить кожевую ткань и не изменяет эластичности и гибкости.

- Покупатели, выбирая себе шубу, часто задаются вопросом: какой мех предпочесть - крашеный или натуральный? Ваше мнение по этому поводу...

Чешкова А. В.: - Это дело вкуса. Любая технология облагораживания меха должна быть направлена на сохранение ценнейших технических свойств, таких, как прочность, эластичность, устойчивость к истиранию, влажным воздействиям и химчисткам. Сегодня востребованы как ценные виды меха - норка, лисица, куница, каракуль, так и более доступные по цене мутон и нутрия. Выигрышное колорирование позволяет получать качественную продукцию. Некоторые технологии крашения способствуют даже упрочнению волоса и кожевой ткани. Грамотное дизайнерское решение стирает разницу между крашеным и натуральным мехом.

Сегодня востребованы как ценные виды меха — норка, лисица, куница, каракуль, - так и более доступные по цене мутон и нутрия.

Сегодня востребованы как ценные виды меха — норка, лисица, куница, каракуль, - так и более доступные по цене мутон и нутрия.

- Какие вы можете дать рекомендации тем, кто носит натуральный мех?

Чешкова А. В.: - По своей природе мех — белковое вещество. Белок очень чувствителен к действию химических реагентов, изменению влажности, температурным перепадам, биодеградации. Самая большая проблема — это неправильная эксплуатация меха и неправильное хранение. Во избежание развития специфических грибков aspergillus шубу нужно грамотно хранить, а лучше носить, тем более что у нас в России в году 9 месяцев холода. Так что носите натуральный мех и будьте красивыми!

Для справки: Чешкова Анна Владимировна — доктор технических наук, профессор кафедры «Химическая технология волокнистых материалов» Ивановского государственного химико-технологического университета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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