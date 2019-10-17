2019-10-17T14:20:22+03:00
Общество

Каракуль — в моде!

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За что же все любят каракуль? Прежде всего, за удивительную красоту этого меха и неповторимые узоры, которые создают завитки на шкурах.За что же все любят каракуль? Прежде всего, за удивительную красоту этого меха и неповторимые узоры, которые создают завитки на шкурах.
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Когда в зимней одежде жарко, а в осенней куртке холодно, смело надевайте каракуль!

Каракуль — вне времени!

О каракуле издавна сложилось устойчивое мнение как о мехе парадном, официальном, который подчеркивает высокое положение человека в обществе. Например, жакет из каракуля украшал императрицу Александру Федоровну.

Историк моды Александр Васильев в лекции на Новоторжской ярмарке «История меховой моды вчера и сегодня» подчеркнул: «Каракуль — один из материалов, который был популярен в дореволюционное время. Из каракуля любили шить жакеты. Стало популярным сочетание сразу двух мехов - каракуля и, например, крашеной в черный цвет лисы».

В недавнем советском прошлом каракулевые шубы носили жены высокопоставленных персон и партийных лидеров. После чего о каракуле, казалось, забыли все. В начале 90-х каракуль неожиданно произвел настоящий фурор благодаря коллекции Ralph Lauren, в которой этот мех был использован кутюрье для изготовления шапок-кубанок и гусарских венгерок. Сегодня все самые известные дизайнеры мира используют каракуль на все сто процентов. Изумительной красоты вещи из каракуля мы можем увидеть в коллекциях модных домов Dior, Dolce&Gabbana, Donna Karan, Gucci, Etro, Antonio Marras, Salvatore Ferragamo, Prada и многих-многих других.

Во время фестиваля моды «Плес на Волге. Льняная палитра» я беседовала с модельером Вячеславом Зайцевым о современных тенденциях в меховой одежде. Метр российской моды однозначно сказал, что сегодня именно каракуль вдохновляет его на создание новых образов. За что же все любят каракуль? Прежде всего, за удивительную красоту этого меха и неповторимые узоры, которые создают завитки на шкурах. Вот главные признаки качества каракуля, которые определяют цену изделия: форма, размер и комбинация завитка, густота, упругость, шелковистость и блеск меха.

Современные шубы из каракуля — это символ элегантности, утонченного вкуса и статуса. Особенно любим каракуль творческой интеллигенцией, профессурой, супругами высших военных чинов и представителями властных структур.

На Новоторжской ярмарке цены на шубы из высококачественного каракуля начинаются от 59 тысяч рублей. Чем более красивый и уникальный каракуль использован в изделии, тем цена выше. Считается, что самый красивый и ценный каракуль – из Афганистана, Узбекистана и Намибии. Какая каракулевая шуба станет вашей? Выбирать вам!

На Новоторжской ярмарке цены на шубы из высококачественного каракуля начинаются от 59 тысяч рублей.

На Новоторжской ярмарке цены на шубы из высококачественного каракуля начинаются от 59 тысяч рублей.

За шубой на Новоторжскую ярмарку! 31 октября — 4 ноября 2019, чт. — пн. Выставочный павильон «МурманЭКСПО» Мурманск, Кольский пр-т, 51, с 10:00 до 20:00

www.shubu.ru 8(800)2226392 (звонок бесплатный)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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