Названы самые популярные имена детей в Мурманской области
В Мурманской области подвели итоги работы органов ЗАГС за III квартал этого года.
По данным регионального министерства юстиции, за июль-сентябрь в Заполярье зарегистрировано 1 736 записей о рождении и 1 522 – о заключении брака.
Оказалось, что чаще всего жители Кольского края называют сыновей Максимами, Артемами, Дмитриями или Александрами. Самыми популярными именами среди девочек стали Мария, Дарья, Вероника и Анастасия.
- Наиболее редко северяне дают мальчикам имя Архип, Дали, Дарислав и Леонтий. А девочек нечасто называют Агнешкой, Алевтиной, Анной-Хеленой и Аполлинарией, - рассказывают в министерстве юстиции Мурманской области.
Средний возраст жениха и невесты колеблется от 25 до 34 лет. В более старшем возрасте брак зарегистрировали 548 мужчин и 482 женщины. До 18 лет было пять невест. В остальных случаях брак регистрировали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU