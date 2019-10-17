Названы самые популярные имена детей в Мурманской области

СЕГОДНЯ 12:59 2019-10-17T12:59:16+03:00

Чаще всего северяне называют своих малышей Максимами и Машами

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В Мурманской области подвели итоги работы органов ЗАГС за III квартал этого года.

По данным регионального министерства юстиции, за июль-сентябрь в Заполярье зарегистрировано 1 736 записей о рождении и 1 522 – о заключении брака.

Оказалось, что чаще всего жители Кольского края называют сыновей Максимами, Артемами, Дмитриями или Александрами. Самыми популярными именами среди девочек стали Мария, Дарья, Вероника и Анастасия.

- Наиболее редко северяне дают мальчикам имя Архип, Дали, Дарислав и Леонтий. А девочек нечасто называют Агнешкой, Алевтиной, Анной-Хеленой и Аполлинарией, - рассказывают в министерстве юстиции Мурманской области.

Средний возраст жениха и невесты колеблется от 25 до 34 лет. В более старшем возрасте брак зарегистрировали 548 мужчин и 482 женщины. До 18 лет было пять невест. В остальных случаях брак регистрировали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU