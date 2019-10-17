2019-10-17T09:43:01+03:00
Общество

Житель Мурманска сжег флаг России и выложил видео на Facebook

Теперь ему угрожают в социальных сетях
Ника СВЕТЛОВА
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Из-за сжигания триколора Ярославу Власову поступают угрозы.Из-за сжигания триколора Ярославу Власову поступают угрозы.
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Неоднозначный поступок совершил 23-летний житель Мурманска Ярослав Власов.

- Я выступаю против закона о гей-пропаганде среди несовершеннолетних. И против безразличия средств массовой информации и правоохранительных органов к многочисленным случаям убийства геев в Чечне, - рассказал Ярослав на видео.

А после этого сжег на мангале триколор.

Когда запись с этим действом попала в сеть - молодой человек сам выложил ее на личной странице в Facebook, ему стали поступать угрозы. Неизвестные пишут и звонят мурманчанину, угрожая расправой.

Как сообщил источник "КП" такой поступок Ярослав не мог остаться не замеченным - естественно, им заинтересовались правоохранительные органы. Проводится проверка. По статье 329 Уголовного кодекса РФ "Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации", парню грозит ограничение свободы до года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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