Андрей Чибис: "Отскребая спрессованный снег, мы убиваем дороги"

СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-17T09:03:35+03:00

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Как именно содержать дороги зимой - вопрос для Мурманской области сложный. И поднимался не один раз. Есть сторонники метода, когда полотно посыпается песком и солью, другие ратуют за полную чистку, чтобы был виден асфальт (этот способ диктуют действующие нормы).

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил воспользоваться опытом соседей.

- Надо оставить возможность содержать дороги зимой в накате (как это делают в Норвегии или Финляндии). Указанный снег дает даже лучшее сцепление с дорогой, чем очищенный асфальт, а отскребая весь спрессованный снег, мы убиваем дороги, не говоря уже про траты на эту работу, - рассказал Андрей Чибис на форуме "Дорога 2019", который прошел в Екатеринбурге.

Напомним, там же он предложил уменьшить число ограждений тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU