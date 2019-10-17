Губернатор Мурманской области предлагает ставить меньше ограждений в городах

СЕГОДНЯ 08:43 2019-10-17T08:43:43+03:00

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16 октября в Екатеринбурге в преддверии Дня работников дорожного хозяйства при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и Федерального дорожного агентства состоялся форум "Дорога-2019". Участие в нем принял и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона предложил пересмотреть действующие нормы, по которым у пешеходных переходов, если рядом есть остановка общественного транспорта, должны стоять ограждения.

- Если исполнять их строго по нормативам, то весь город будет похож на клетку, а кроме того, на содержание этих заборов тратятся серьезные деньги, - уверен Андрей Чибис.

Его предложение пересмотреть действующие требования поддержал министр транспорта Евгений Дитрих.

К слову, этим летом в Мурманске масштабно заменили ограждения. В первую очередь на участках, где меняли асфальт и тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU