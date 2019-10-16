2019-10-16T12:58:41+03:00
Звезды

Мурманский писатель стал лауреатом литературной премии имени Крапивина

Детское жюри назвало повесть Дмитрия Ищенко лучшей среди всех
Наталья ЛОБАНОВА
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Дмитрий Ищенко получил награду за свое произведение «В поисках мальчишеского бога». Фото: vk.com/modub51.Дмитрий Ищенко получил награду за свое произведение «В поисках мальчишеского бога». Фото: vk.com/modub51.
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14 октября в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи наградили финалистов международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина.

В этом году жюри рассмотрело произведения 293 писателей из 17 стран. Одним из победителей конкурса стал наш земляк – писатель, журналист и сценарист Дмитрий Ищенко. Северянин получил заслуженную премию в номинации «Выбор детского жюри» за свое произведение «В поисках мальчишеского бога».

- От этого конкурса у меня остались только хорошие впечатления, он проходил на очень достойном уровне. Авторы представили интересные тексты, все они были о том, чем живут подростки и к чему им нужно стремиться. Я благодарен тем, кто неизменно поддерживает традиционную премию имени Владислава Крапивина, - поделился с «КП» Дмитрий Ищенко.

Повесть мурманского писателя «В поисках мальчишеского бога» рассказывает о взрослении типичного городского подростка, который три месяца провел на побережье Баренцева моря. Ему придется столкнуться с другим миром людей, природой и прикоснуться к истории собственной страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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