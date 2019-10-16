В Мурманске суд присяжных не пощадил убийцу семейной пары
На улице Миронова в августе 2017 года произошло двойное убийство. В доме №10 в комнате №91 нашли тела супругов. На тот момент трупы уже несколько дней лежали в помещении и имели гнилостные изменения. Поэтому точную дату убийства установить не удалось.
По версии следствия, супруги в период с 4 по 11 августа пригласили домой знакомого. Втроем они выпивали, а после, как часто бывает, начали ссориться. Гость схватился за нож. Сначала он накинулся на хозяина дома и несколько раз всадил ему лезвие в спину. А когда тот упал, бросился на его жену. Женщину обвиняемый бил ножом в грудь.
Мужчину обвинили по статье "Убийство" в части преступления, совершенного в отношении двух и более лиц.
- Вердиктом присяжных заседателей от 14 октября обвиняемый признан виновным в убийстве двух лиц. Приговор суда будет оглашен позже, - сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со средствами массовой информации Анжелика Черногубова.
Сам мужчина сначала дал признательные показания, а вот потом пошел в отказ.
ИСТОЧНИК KP.RU