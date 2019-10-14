Командующий Северного флота лично проверил готовность авто военных к зиме
На Северном флоте проверили готовность личного автотранспорта военнослужащих к предстоящей зиме.
Такое мероприятие проводилось во всех гарнизонах под общим руководством вице-адмирала Александра Моисеева. К инструкторскому занятию привлекли более четырех тысяч военнослужащих - автовладельцев.
- Командующий Северным Флотом Александр Моисеев проверил готовность транспортных средств к сложным климатическим условиям. Он лично осмотрел автомобили военных Североморского гарнизона и принял доклады по видеосвязи от командиров, проверяющих машины в других округах, - рассказали в пресс-службе Северного флота.
Вице-адмирал настаивал соблюдать правила дорожного движения и напомнил печальную статистику ДТП, в которых ежегодно гибнет больше людей, чем в вооруженных конфликтах.
В проверке личного транспорта военнослужащих было задействовано более 70 автоинспекторов Северного флота.
ИСТОЧНИК KP.RU