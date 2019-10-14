Командующий Северного флота лично проверил готовность авто военных к зиме

СЕГОДНЯ 15:27 2019-10-14T13:26:30+03:00

В инструктаже поучаствовали более четырех тысяч военных-автовладельцев. Фото: пресс-служба Северного флота.

Транспорт военнослужащих Мурманской области подготовили к скользким дорогам и холодам

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На Северном флоте проверили готовность личного автотранспорта военнослужащих к предстоящей зиме.

Такое мероприятие проводилось во всех гарнизонах под общим руководством вице-адмирала Александра Моисеева. К инструкторскому занятию привлекли более четырех тысяч военнослужащих - автовладельцев.

- Командующий Северным Флотом Александр Моисеев проверил готовность транспортных средств к сложным климатическим условиям. Он лично осмотрел автомобили военных Североморского гарнизона и принял доклады по видеосвязи от командиров, проверяющих машины в других округах, - рассказали в пресс-службе Северного флота.

Вице-адмирал настаивал соблюдать правила дорожного движения и напомнил печальную статистику ДТП, в которых ежегодно гибнет больше людей, чем в вооруженных конфликтах.

В проверке личного транспорта военнослужащих было задействовано более 70 автоинспекторов Северного флота.

ИСТОЧНИК KP.RU