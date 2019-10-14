За год в Мурманской области вывезли более 180 тысяч тонн мусора

СЕГОДНЯ 13:47 2019-10-14T13:10:24+03:00

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С начала этого года подрядчики АО «Управление отходами» вывезли более 180 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в Мурманской области. Если бы это делали за раз, то на такое огромное количество мусора потребовалось бы 8 622 грузовиков "БелАЗ", а ведь это - самый большой в мире самосвал. Если все эти грузовики выстроить друг за другом от стелы на въезде в Мурманск, то конец цепочки оказался бы практически в Норвегии.

- На сегодняшний день в экотехнопарк «Управления отходами» в поселке Междуречье приехало свыше 44 тысяч тонн мусора для их экологической обработки и захоронения. Также в полную силу заработали мусороперегрузочные станции в ЗАТО Александровск и Североморске, на которые за год поступило более 8 тысяч тонн ТКО, - сообщают в Мурманском филиале АО «Управление отходами».

Благодаря соглашению между правительством Мурманской области и АО «Управление отходами» в регионе появилась нужная инфраструктура по утилизации и переработке мусора. Сейчас в Кольском крае построен полигон ТКО мощностью не менее 250 тысяч тонн в год, мусоросортировочный комплекс и сеть мусороперегрузочных станций.

ИСТОЧНИК KP.RU