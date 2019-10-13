В Мурманске фонтаны ушли на зимний сон

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-13T09:07:54+03:00

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Разбирать фонтаны, чтобы отправить их на отдых на время зимы, в Мурманске хотели еще после Дня города. Но столица Заполярья отметила свое 103-летие, а струи все били.

Как оказалось, погода была благоприятной для работы объектов: снег на землю не лег, сильного холода не было. Но вот по ночам в Мурманске начались заморозки. А, значит, эксплуатировать фонтаны дальше уже нельзя - сломаются.

Поэтому специалисты "Мурманских городских парков и скверов" начали консервацию фонтанов. Так, в сквере на Пяти Углах уже идут работы. Часть деталей будет демонтирована и отдана на хранение, сами объекты накроют защитными конструкциями, чтобы их не повредил снег. Фонтаны на озерах Глубокое и Семеновское уйдут под воду.

Вернутся они только на границе весны и лета. Как только специалисты решат, что открывать фонтаны безопасно.

ИСТОЧНИК KP.RU