2019-10-11T16:08:10+03:00
Общество

Маломобильный пассажир в аэропорту «Мурманск» возмутился не поданным к самолету амбулифтом

Сотрудники ситуацию разрешили, но недовольные все равно остались
Елена ЧУМАКОВА
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В ночь на 2 октября амбулифт пользовался большим спросом.В ночь на 2 октября амбулифт пользовался большим спросом.Фото: Архив "КП"
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Появление в главной воздушной гавани Заполярья амбулифта ждали с нетерпением. Но неприятные ситуации случаются и теперь. 4 октября в сообществе «Мурманск. Официальная группа» появился гневный пост от анонимного подписчика:

- Встречали родственника 1 октября в 23:55 с рейса 5N 1520 SmartAvia. Человек возвращался после сложной операции на ноге. В Санкт-Петербурге сразу на входе сотрудниками аэропорта было организовано сопровождение и транспортировка его в самолет. По прибытию в Мурманск наш родственник просидел один в салоне самолета час в ожидании помощи в транспортировки - водитель машины медицинской помощи уже был дома.

В аэропорту «Мурманск» охотно прокомментировали ситуацию.

- Дело в том, что в момент прибытия рейса 5N 1520 амбулифт был уже задействован на обслуживание маломобильного пассажира, вылетающего международным рейсом ZF-433. В данном случае процесс полностью находиться на контроле у сотрудников пограничного управления ФСБ и вмешиваться в него мы не можем, - объясняет директор по производству аэропорта «Мурманск» Руслан Степанец.

Однако сотрудники воздушной гавани нашли выход из ситуации. Они предложили пассажиру петербургского рейса воспользоваться услугами машины «скорой помощи», к которой его в кресле на руках мог спустить персонал. До автомобиля мужчина добрался сам. Время от приземления самолета до встречи с родственниками составило всего 21 минуту. А сотрудники аэропорта не раз принесли пассажиру извинения за причиненные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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