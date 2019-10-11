2019-10-11T15:00:35+03:00
Общество

В Баренцевом море стало меньше мойвы

К такому выводу пришли и норвежские, и российские ученые
Мария ПАШЕНКОВА
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В 2019 году мойвенной путины не было, может, не и будет и в 2020-м. Фото: Елена КОВАЛЕНКОВ 2019 году мойвенной путины не было, может, не и будет и в 2020-м. Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Каждую зиму северяне ждут на прилавках свежую мойву. Обычно, при хорошем улове, ее везут в столицу Заполярья в феврале. Но уже несколько лет с народной рыбкой явные проблемы. Причина - из-за масштабного вылова еще в советские годы популяция сильно сократилась и никак не может восстановиться.

В норвежском Институт морских исследований рассказали, что недавно закончилась экспедиция в Баренцевом море, участники которой изучали численность мойвы. Увы, но ученые обнаружили только два крупных косяка, оба - у Шпицбергена. Первый - у острова Эдж, второй - к востоку от рыбоохранной зоны архипелага.

В целом же рыбки мало, поэтому говорить о масштабном вылове и ломящихся прилавках еще долго не придется.

Такой пессимистичный прогноз подтверждают и российские ученые. Не случайно в 2019 году мойвенную путину отменили, хотя в прошлом она была.

- Запасы мойвы малы. А ее надо оставить на пропитание косаткам, другим рыбам, тюленям. Поэтому приходится вводить мораторий на рыбу, - рассказал Евгений Шамрай, заместитель директора ПИНРО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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