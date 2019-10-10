Андрей Чибис подарил президенту России толстовку «На Севере — жить!»

СЕГОДНЯ 17:14 2019-10-10T18:06:16+03:00

Андрей Чибис не упускает возможности облачиться в толстовку "На севере - жить!" Фото: Из личного архива Андрея Чибиса

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Внимательные северяне давно приметили: как только мероприятия чуть менее официального характера, то новый губернатор Мурманской области Андрей Чибис с удовольствием меняет деловой костюм и белоснежную рубашку на толстовку с надписью «На Севере – жить!».

- Я хожу в футболке и толстовке каждый день. Мне нравится эта одежда, - признался Андрей Владимирович журналистам «Регинфо51. Мурманск». – Сейчас, когда закончится встреча в Кремле и я полечу обратно к себе, переоденусь в толстовку «На Севере – жить!».

По словам главы региона, одежда с этим слоганом стала брендом области и мотивирует людей. Ее можно легко найти в магазинах, она пользуется большой популярностью. К слову, Чибису она полюбилась настолько, что он подарил толстовку «На Севере – жить!» президенту России Владимиру Путину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/737077" frameborder="0"></iframe> Андрей Чибис подарил толстовку Владимиру Путину.

ИСТОЧНИК KP.RU