2019-10-10T13:55:12+03:00
Происшествия

В Мурманской области на трассе "Кола" три женщины пострадали в аварии

Chevrolet Niva не вписала в поворот и вылетела с дороги
Мария ПАШЕНКОВА
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По данным УГИБДД, местом аварии стал 1148 километр в Кольском районе.По данным УГИБДД, местом аварии стал 1148 километр в Кольском районе.
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Вечером 9 октября на трассе "Кола" в Мурманской области произошло серьезное ДТП. По данным Госавтоинспекции региона, местом аварии стал 1148 километр в Кольском районе. Хотя в соцсетях прошла информация, что все случилось у Долины Славы.

- 37-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet Niva, двигаясь со стороны Печенги в сторону Мурманска, выезжала с левого поворота и не справилась с управлением. Допустила съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием, - рассказала официальный представитель УГИБДД России по Мурманской области Инна Башмакова.

В аварии пострадали три пассажира, все женщины: 64, 54 и 50 лет. Северянку 1959 года рождения госпитализировали, остальных обслужили амбулаторно. По данному факту ДТП проводится проверка.

Напомним, в Новгородской области из-за уснувшего водителя пострадали северяне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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