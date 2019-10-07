Семья из Мурманской области пострадала в аварии из-за заснувшего водителя

СЕГОДНЯ 18:02 2019-10-07T17:23:09+03:00

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Некоторые отправляются в дальний путь на своей машине, находясь в нетрезвом виде, а другие садятся за руль, когда их одолевает сон. Все это ни к чему хорошему не приводит. Вот и утром 6 октября на автомагистрали «Москва - Санкт-Петербург» произошло ДТП, в котором пострадали две несовершеннолетние девочки и женщина из Мурманской области.

- 6 октября около 06.45 на 398-м километре скоростной автодороги «Москва - Санкт-Петербург» в Окуловском районе произошла авария. Водитель иномарки Nissan Juke уснул за рулем своего автомобиля, после чего столкнулся с грузовиком Howo, отлетев на встречную полосу, - сообщают в ГИБДД и ЮИД по Новгородской области.

В результате ДТП пострадали только пассажиры Nissan Juke, водители остались целы. 45-летняя женщина и 14-летняя девочка получили ушибы грудной клетки, а 7-летняя пассажирка ушибла лоб. Пострадавших доставили в районную больницу, а после оказания помощи отпустили домой.

Напомним, сегодня под Апатитами битумовоз врезался в грузовик, намереваясь его обогнать.

ИСТОЧНИК KP.RU