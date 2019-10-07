В районе Апатитов битумовоз столкнулся с грузовиком
На дороге всегда нужно быть осторожным, особенно тем автомобилистам, которые сидят за рулем машин крупных габаритов.
7 октября в Мурманской области произошло ДТП на пути к Апатитам. Здесь врезались друг в друга битумовоз и КамАЗ. В соцсетях выложили фотографии, на которых видно, что грузовик забросило в кювет, а цистерна большегруза со смоляными продуктами заняла большую часть дороги.
- Сегодня в 08.45 водитель битумовоза ехал из Апатитов. На 24 километре автоподъезда к городу он начал обгонять попутно движущуюся грузовую машину (обгон был разрешен). Но не справился с управлением и столкнулся с КамАЗом, который стоял на обочине. В результате ДТП никто не пострадал, - поясняет официальный представитель УГИБДД России по Мурманской области Инна Башмакова.
Напомним, что утром 7 октября произошла и другая авария - в Мурманске автобус вылетел на тротуар.
ИСТОЧНИК KP.RU