2019-10-07T14:16:44+03:00
Происшествия

В районе Апатитов битумовоз столкнулся с грузовиком

Большегруз врезался в «КАМАЗ», стоявший на обочине
Наталья ЛОБАНОВА
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Грузовик оказался в кювете, а цистерна с битумом заняла полдорогиГрузовик оказался в кювете, а цистерна с битумом заняла полдороги
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На дороге всегда нужно быть осторожным, особенно тем автомобилистам, которые сидят за рулем машин крупных габаритов.

7 октября в Мурманской области произошло ДТП на пути к Апатитам. Здесь врезались друг в друга битумовоз и КамАЗ. В соцсетях выложили фотографии, на которых видно, что грузовик забросило в кювет, а цистерна большегруза со смоляными продуктами заняла большую часть дороги.

- Сегодня в 08.45 водитель битумовоза ехал из Апатитов. На 24 километре автоподъезда к городу он начал обгонять попутно движущуюся грузовую машину (обгон был разрешен). Но не справился с управлением и столкнулся с КамАЗом, который стоял на обочине. В результате ДТП никто не пострадал, - поясняет официальный представитель УГИБДД России по Мурманской области Инна Башмакова.

Напомним, что утром 7 октября произошла и другая авария - в Мурманске автобус вылетел на тротуар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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