2019-10-10T12:01:14+03:00
Общество

Из детского дома в Мурмашах пропала девочка

В последний раз Марию Шаталину видели 9 октября
Мария ПАШЕНКОВА
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Мария пропала 9 октября. Фото: "МурманСпас"Мария пропала 9 октября. Фото: "МурманСпас"
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В Мурманской области продолжают пропадать дети. Что ни день, то новая ориентировка на несовершеннолетнего.

9 октября из детского дома "Журавушка" в Мурмашах сбежала 14-летняя Мария Шаталина. Больше девочку не видели.

Приметы: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, черные длинные волосы (иногда заплетает их в две косички), голубые глаза.

Была одета: светло-розовая куртка, черные брюки, белые кроссовки.

Напомним, 8 октября в Мончегорске пропал 12-летний Александр Курочкин. Мальчика нашли 10 числа. В этот же день закончились поиски 13-летней Валерии Емелиной, которая ушла еще 5 октября из центра помощи детям и подросткам "Берегиня" в Кильдинстрое.

Ранее из "Журавушки" сбегал 16-летний Александр Головин, которого тоже нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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