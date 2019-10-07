В Мурманской области на выходных искали четырех пропавших девочек и мальчика

СЕГОДНЯ 08:48 2019-10-07T08:48:09+03:00

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Минувшие выходные выдались как никогда беспокойными для сотрудников полиции и волонтеров, занимающихся поисками людей. Всего за два дня в розыск были объявлены пять несовершеннолетних!

На ушах стояли Мурмаши: здесь пропали три ребенка!

10-летняя Мира Яцышина ушла из дома в 16.45 с улицы Советская. Так же сделала ее подружка 11-летняя Ксения Мухина. Вторая девочка, кстати, сбегает из дома регулярно. К счастью, школьниц нашли почти сразу.

16-летний Александр Головин ушел из "Журавушки" 26 сентября. Фото: vk.com/murmanspas51

А вот где находится 16-летний Александр Головин, не известно до сих пор. Он самовольно ушёл из центра помощи детям «Журавушка» еще 26 сентября. Также идут поиски 13-летней Валерии Емелиной. Она сбежала 5 октября из социального приюта для детей и подростков «Берегиня» в Кильдинстрое. Девушка переписывается с волонтерами отряда "МурманСпас", иронизирует, что в ориентировке использована неудачная фотография. И, кажется, в центр возвращаться совсем не хочет. Но девушку ищут, несмотря ни на что.

Всех, кто может помочь с поисками несовершеннолетних, просят позвонить по телефонам, указанным в ориентировках.

Напомним, на выходных в Мурманске пытались найти 17-летнюю Полину Кирееву, которая ушла из общежития индустриального колледжа на улице Ушакова. К счастью, девушка уже вышла на связь.

ИСТОЧНИК KP.RU